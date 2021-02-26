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Артемий Лебедев заподозрил гражданство Германии у Юлии Навальной — это оказалось фейком

12:38 26 февраля 2021
Юлия Навальная

В сети появилась фотография Юлии Навальной, жены отправленного по этапу российского оппозиционера, которая якобы свидетельствует о том, что она — гражданка Германии. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев опубликовал фото удостоверения личности Юлии Навальной, где указано, что у нее немецкое гражданство.

Утверждается, что подтверждения подлинности фото пока нет. При этом ранее Лебедев был в конфронтации с Навальным.

Как сообщает в своем Twitter «МБХ медиа» глава сети штабов Навального Леонид Волков, заявил: «Конечно, это фейк, вы же сами это видите. Там фотка из журнала «Афиша».

Ранее сообщалось, что Юлия Навальная вылетела в Германию из московского аэропорта «Домодедово».

Фото: Instagram Юлии Навальной

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