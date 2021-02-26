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Лукашенко «лишил» сыновей президентства

11:51 26 февраля 2021
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко заявил, что ни один из его сыновей не будет «править» в Беларуси.

Как сообщается на сайте президента Беларуси, об этом Лукашенко заявил во время собрания НОК РБ.

«И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня», — заявил Лукашенко.

Это заявление прозвучало во время обсуждения избрания его сына Виктора, который до настоящего времени работал в должности первого вице-президента Национального олимпийского комитета, президентом НОК. Что, собственно, и произошло.

«Виктор, если вы его изберете, не будет государственным служащим. Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями», — заявил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко озвучил условия для смены власти в Беларуси, назвав главным из них «мир, порядок, никаких протестных действий, высказывание мнений в рамках закона». И упомянул о неприкосновенности своих сторонников.

Фото с сайта президента Беларуси.

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