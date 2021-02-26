Никогда не признают российским: США сделали заявление по Крыму

В седьмую годовщину начала оккупации Россией украинского полуострова в США заявили, что Крым — это Украина.

«Соединенные Штаты заявляют о солидарности с Украиной в связи с седьмой годовщиной вторжения и захвата Крыма Россией — наглым отрицанием современного международного порядка. Мы утверждаем краеугольную истину: Крым — это Украина», — цитирует посольство США в Украине заявление Госсекретаря Энтони Блинкена.

В документе подчеркивается, что российская оккупация и усиление милитаризации полуострова «имеют последствия далеко за пределами Украины, что грозит общей мировой безопасности».

«Эта оккупация вызвала значительные человеческие потери. Российская оккупационная власть провела жестокую кампанию репрессий против крымских татар, этнических украинцев и представителей других этнических меньшинств и религиозных групп в Крыму», — отметил Госсекретарь и вспомнил о крымчанах, брошенных за решетку, и о приговорах тем, кто решился выступить против оккупации.

«Мы призываем Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политических заключенных, которых она несправедливо удерживает, и вернуть Украине полный контроль над полуостровом. Мы также призываем Россию прекратить агрессию на востоке Украины», — отметил он и добавил: «Санкции США против России в ответ на ее агрессию на востоке Украины и захват Крыма остаются в силе, пока РФ не изменит курс. США не признают и никогда не будут признавать заявленную Россией аннексию Крыма».

Напомним, что захват здания Верховного Совета Крыма россиянами состоялся 26 февраля 2014 года. Эксклюзивный материал о том, что творилось в то время в Крыму, читайте на нашем сайте в интервью полковника ВСУ Богдан Мирный, который служит в Силах специальных операций.

Фото с Pixabay.

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