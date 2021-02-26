27.81 / 27.97 33.62 / 33.99
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

США по приказу Байдена нанесли авиаудар в Сирии

7:50 26 февраля 2021
Джо Байден

Вооруженные силы США нанесли авиационный удар по Сирии — под удар попали объекты, которые связывают с проиранской группировкой.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби. По его словам, авиаудар стал ответом на три ракетных удара по силам США в Ираке.

Отмечается, что было уничтожено несколько объектов на пограничном контрольно-пропускном пункте, который использовался рядом поддерживаемых Ираном групп боевиков. Последних связали с атаками на американские силы в Ираке.

«Эти удары были санкционированы в ответ на недавние нападения на персонал США и Коалиции в Ираке, а также на продолжающиеся угрозы этому персоналу», — сказал Кирби.

Он также отметил, что президент США Джо Байден, санкционировавший военную операцию, выбрал «средний» вариант из широкого набора вариантов. Так, американские истребители сбросили семь высокоточных бомб на семь целей.

Данную операцию Вашингтон проводил без помощи союзников.

По данным Middle Eastern news, во время бомбежки погибли 17 человек

Напомним, что недавно под Киевом разоблачили ячейку террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ), которую организовал боевик, разыскиваемый в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии.

Фото Джо Байдена из Википедии.

317

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дан Балан

Дан Балан зажег на свадьбе Иванны Онуфрийчук: счастливая невеста показала видео

Алексей Панин

«Подлец! Гад! Мерзавец!» Алексей Панин обругал женившегося Джигурду

Людмила Порывай

Снова изменившаяся 75-летняя мать Наташи Королевой задорно станцевала

Анна Богдан

Среди охотниц на «Холостяка» Заливако оказалась бывшая жена Богдана

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер