США по приказу Байдена нанесли авиаудар в Сирии

Вооруженные силы США нанесли авиационный удар по Сирии — под удар попали объекты, которые связывают с проиранской группировкой.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби. По его словам, авиаудар стал ответом на три ракетных удара по силам США в Ираке.

Отмечается, что было уничтожено несколько объектов на пограничном контрольно-пропускном пункте, который использовался рядом поддерживаемых Ираном групп боевиков. Последних связали с атаками на американские силы в Ираке.

«Эти удары были санкционированы в ответ на недавние нападения на персонал США и Коалиции в Ираке, а также на продолжающиеся угрозы этому персоналу», — сказал Кирби.

Он также отметил, что президент США Джо Байден, санкционировавший военную операцию, выбрал «средний» вариант из широкого набора вариантов. Так, американские истребители сбросили семь высокоточных бомб на семь целей.

Данную операцию Вашингтон проводил без помощи союзников.

По данным Middle Eastern news, во время бомбежки погибли 17 человек

Напомним, что недавно под Киевом разоблачили ячейку террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ), которую организовал боевик, разыскиваемый в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии.

Фото Джо Байдена из Википедии.

317

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter