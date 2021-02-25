27.85 / 28.03 33.70 / 34.08
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Китай объявил о полной победе над нищетой

12:38 25 февраля 2021
Флаг Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в КНР полностью побеждена нищета. Об этом сообщает «Медуза».

На торжественном собрании в столице Китая Пекине Си Цзиньпин сказал, что из нищеты вывели все 98,99 миллиона человек, которые жили за чертой бедности. При этом из списка бедных исключены входившие в него 832 района и 128 тысяч деревень.

По данным главы Китая, с конца 1970-х годов в стране благодаря реформам из нищеты вывели 770 миллионов сельских жителей.

Однако некоторые эксперты в области глобальной политики утверждают, что Китай просто установил низкую планку в определении нищеты. Так, в сельских районах нищетой считается уровень доходов ниже черты 4 000 юаней в год (620 долларов), что составляет около 47 грн в день. Это сравнимо с пороговым значением Всемирного банка — около 53 грн в день.

Напомним, в Украине установленный прожиточный минимум значительно меньше суммы, которая необходима для выживания.

Фото: pixabay.com

58

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Людмила Порывай

Снова изменившаяся 75-летняя мать Наташи Королевой задорно станцевала

Алексей Панин

«Подлец! Гад! Мерзавец!» Алексей Панин обругал женившегося Джигурду

мария максакова

«Это не для слабонервных»: Мария Максакова показала операцию с уколами в лицо

мария и елена кравец

Дочь Елены Кравец достигла 18-летия

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер