Китай объявил о полной победе над нищетой

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в КНР полностью побеждена нищета. Об этом сообщает «Медуза».

На торжественном собрании в столице Китая Пекине Си Цзиньпин сказал, что из нищеты вывели все 98,99 миллиона человек, которые жили за чертой бедности. При этом из списка бедных исключены входившие в него 832 района и 128 тысяч деревень.

По данным главы Китая, с конца 1970-х годов в стране благодаря реформам из нищеты вывели 770 миллионов сельских жителей.

Однако некоторые эксперты в области глобальной политики утверждают, что Китай просто установил низкую планку в определении нищеты. Так, в сельских районах нищетой считается уровень доходов ниже черты 4 000 юаней в год (620 долларов), что составляет около 47 грн в день. Это сравнимо с пороговым значением Всемирного банка — около 53 грн в день.

Напомним, в Украине установленный прожиточный минимум значительно меньше суммы, которая необходима для выживания.

Фото: pixabay.com

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