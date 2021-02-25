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Мир

Пашинян сообщил о попытке военного переворота в Армении

10:43 25 февраля 2021
Никол Пашинян

В Армении Генеральный штаб Вооруженных сил потребовал немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства.

Как сообщают «News.am», в Генштабе выразили «решительный протест» в связи с увольнением своего первого замначальника «по недальновидным и необоснованным причинам, которое было осуществлено без учета национальных и государственных интересов», «основываясь только на личных и амбициозных чувствах».

В свою очередь Никол Пашинян заявил, что рассматривает заявление Генштаба ВС АР как «попытку военного переворота». «Приглашаю всех наших сторонников на площадь Республики прямо сейчас. Скоро я выйду в эфир», — написал премьер-министр Армении на своей страничке в соцсетях.

Тем временем «Раньше всех. Ну почти» сообщает, что премьер освободил от должности начальника главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, потребовавшего его отставки. Также отмечается, что в здание правительства Армении прибыли спикер парламента Армении Арарат Мирзоян и вице-спикер Ален Симонян.

Ранее Никол Пашинян назвал российские ракетные комплексы «Искандер» неработоспособными.

Фрагмент фото со странички Никола Пашиняна в соцсетях.

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