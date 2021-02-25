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В Австралии спасли заросшую овцу, с которой состригли 35 килограммов шерсти

9:51 25 февраля 2021
Заросшая овца

В Австралии спасли овцу, которая убежала из дома и паслась на воле в течение, как полагают, примерно пяти лет. За это время шерсть животного отросла настолько, что оно уже почти не могло передвигаться.

Как сообщает Reuters, волонтеры, которые получили сигнал от сердобольного прохожего, отловили овечку и отвезли ее на стрижку. Вес грязной состриженной шерсти, в которой кишели насекомые, превысил 35 килограммов (это почти половина веса взрослого кенгуру). Видео стрижки стало вирусным в соцсетях.

Овцу, которой дали имя Баарак, поселили на ферме для спасенных животных Edgar’s Mission Farm Sanctuary.

Фото Facebook/Instagram

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