Бывшие руководители разведки США и Румынии заявили, что Хрущев лично приказал агенту КГБ Освальду убить Кеннеди

Убийство президента США Джона Кеннеди, совершенное в Далласе 22 ноября 1963 года, остается одним из самых громких неразгаданных преступлений XX века. Согласно официальной версии в главу государства стрелял Ли Харви Освальд. Действовал он в одиночку. Однако существует множество других гипотез. В конце февраля в США вышла книга «Операция Дракон: секретная война Кремля с Америкой» (Operation Dragon: Inside The Kremlin’s Secret War on America), которую написали бывший директор ЦРУ Р. Джеймс Вулси и бывший руководитель разведки коммунистической Румынии генерал-лейтенант Ион Михай Пачепа. Они утверждают, что Освальд был агентом КГБ и действовал по приказу из Москвы. Новой книге посвятила большую статью американская газета The New York Post. «ФАКТЫ» подготовили перевод этого материала.