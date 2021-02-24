Бывшие руководители разведки США и Румынии заявили, что Хрущев лично приказал агенту КГБ Освальду убить Кеннеди

Убийство президента США Джона Кеннеди, совершенное в Далласе 22 ноября 1963 года, остается одним из самых громких неразгаданных преступлений XX века. Согласно официальной версии в главу государства стрелял Ли Харви Освальд. Действовал он в одиночку. Однако существует множество других гипотез. В конце февраля в США вышла книга «Операция Дракон: секретная война Кремля с Америкой» (Operation Dragon: Inside The Kremlin’s Secret War on America), которую написали бывший директор ЦРУ Р. Джеймс Вулси и бывший руководитель разведки коммунистической Румынии генерал-лейтенант Ион Михай Пачепа. Они утверждают, что Освальд был агентом КГБ и действовал по приказу из Москвы. Новой книге посвятила большую статью американская газета The New York Post. «ФАКТЫ» подготовили перевод этого материала.

«Ли Харви Освальд был агентом КГБ, которому советский лидер Никита Хрущев лично дал указание убить президента Кеннеди. Вскоре после этого Советы изменили свое мнение, и Освальду велели отказаться от выполнения плана. Но Освальд, питая слепую любовь ко всему, что было связано с СССР, отказался.

Новая книга двух бывших руководителей разведки — одного с Запада, другого с Востока — добавляет эту версию в целую груду теорий об убийстве Джона Кеннеди. «Операция Дракон: секретная война Кремля с Америкой» (издательство Encounter Books) была написана послом Р. Джеймсом Вулси, который руководил ЦРУ с 1993 по 1995 год (он, по иронии судьбы, ушел в отставку в разгар скандала вокруг агента ЦРУ Олдрича Эймса, который оказался двойным российским агентом), и генерал-лейтенантом Ионом Михаем Пачепой, бывшим исполняющим обязанности начальника шпионской службы коммунистической Румынии и «самым высокопоставленным сотрудником разведки вражеской страны, когда-либо получившим политическое убежище в Соединенных Штатах» (Пачепа умер от COVID-19 в начале февраля).

Авторы утверждают, что все доказательства, подкрепляющие их версию, содержатся в 26-томном докладе комиссии Уоррена (комиссии, которая проводила официальное расследование убийства Кеннеди. — Ред.), но поскольку большая его часть остается под грифом «Секретно», до сих пор никто не понимал их важности. «Рассекреченные, эти свидетельства доказывают, что убийца Джона Ф. Кеннеди, Ли Харви Освальд, тайно встречался в Мехико со своим советским куратором, «товарищем Костиным», пишут авторы, который… служил в 13-ом отделе КГБ, ответственном за убийства за границей.

По словам авторов, Советы завербовали Освальда в 1957 году, когда он служил в морской пехоте США в Японии. После выполнения нескольких секретных заданий, включая предоставление информации, которая позволила им сбить американского летчика Гэри Пауэрса в 1960 году, в 1962 году ему было поручено, возможно, самим Хрущевым, начать подготовку к убийству президента Кеннеди.

Никита Хрущев и Джон Ф. Кеннеди. Начало 1963 года

Хотя Освальд хотел остаться в Советском Союзе, его в конце концов убедили вернуться в США, чтобы убить президента Кеннеди, которого Хрущев стал презирать, пишут они. Освальду… предоставили советскую жену и отправился обратно в США в июне 1962 года.

Ли и Марина Освальд с дочерью в Минске. Июнь 1962 года

По утверждению авторов, где-то между июнем 1962 года и апрелем 1963 года Советы изменили свое мнение и отозвали задание. Освальд, однако, был слишком фанатичен и намеревался довести дело до конца.

«Освальд знал, что Никита Хрущев, лидер Советского Союза, который Ли воспринимал как рай и свой новый дом, доверил ему эту задачу, и он был уверен, что справится с этим», — пишут авторы. «К этому времени, однако, КГБ и советское руководство поняли, что безумные идеи Хрущева создают ужасную репутацию для их страны… еще один неверный шаг вспыльчивого Хрущева — и может начаться ядерная война», — утверждают авторы.

Авторы книги не приводят никаких доказательств в подтверждение приказа об убийстве или приказа об отмене задания. Зато они предлагают доказательства, часто в форме писем, встречи Освальда с агентами КГБ и других приготовлений возвращения Освальда и его семьи в Советский Союз после того, как он завершит свою миссию.

Одно из этих писем Освальд написал в советское посольство 1 июля 1963 года с просьбой выдать отдельные визы для него, его жены и дочерей. Авторы считают, это делает очевидным, что «Освальд хотел отправить свою жену и детей обратно в Советский Союз до покушения на президента Кеннеди, и он запрашивал отдельную въездную визу для себя, чтобы воспользоваться ей после выполнения своей миссии».

Другое письмо, датированное 9 ноября того же года — то есть всего за две недели до убийства Кеннеди, — было написано после того, как Освальд вернулся из поездки в Мехико. В нем он ссылается на встречу с «товарищем Костиным», которого авторы книги называют «Валерием Костиковым, опознанным как сотрудник 13-го отдела Первого главного управления КГБ».

Ли Харви Освальд. 23 ноября 1963 года

Авторы также предлагают то, что они считают доказательством советских попыток дезинформации постфактум, когда Советы пытались убедить мир в том, что убийство было совершено кем угодно, кроме Советского Союза. Одним из таких доказательств является книга «Освальд: убийца или козел отпущения?». Она появилась в продаже в 1964 году. В книге утверждается, что Освальд был «агентом-провокатором ФБР с опытом работы в ЦРУ» и что он стал козлом отпущения вместо настоящих преступников, среди которых были «некоторые должностные лица ЦРУ и ФБР», а также «реакционеры из числа нефтяных миллиардеров, такие как Гарольд Хант».

Автор книги Иоахим Йостен, утверждают Вулси и Пачепа, был «американским коммунистом немецкого происхождения, идентифицированным как агент Первого главного управления КГБ СССР», и издатель книги имел аналогичные связи.

Как бы читатели ни отнеслись в итоге к утверждениям авторов, в книге содержится много интересной информации по убийству Кеннеди. А убежденность Вулси и Пачепы в собственной правоте непоколебима.

«В конце концов, нет никаких сомнений в том, что Ли Харви Освальд был обучен КГБ, чтобы совершить убийство президента Джона Ф. Кеннеди, — пишут авторы. — Даже после того как КГБ приказал Освальду отказаться от плана, Освальд упорно продолжил делать то, что он считал своей личной миссией, возложенной на него его героем — Хрущевым».

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Larry Getlen/The New York Post)

Фото из газеты The New York Post

На фото в заголовке: Президент Джон Ф. Кеннеди с супругой в Далласе, штат Техас, 22 ноября 1963 года. Снимок сделан за несколько минут до того, как Кеннеди был убит Ли Харви Освальдом



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