27.84 / 28.02 33.64 / 34.01
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Никогда не чувствовали себя мальчиками: 19-летние близнецы одновременно сделали операции по смене пола

18:20 24 февраля 2021
Сестры-трансгендеры

Идентичные близнецы из Бразилии практически одновременно, с разницей в один день, сделали себе операции по смене пола, каждая из которых длилась около пяти часов. Как сообщает AFP, их прооперировал в клинике города Блуменау один и тот же врач — доктор Хосе Карлос Мартинс. По его словам, это первый в мире случай, когда близнецы мужского пола меняют его на женский.

Майла Резенда и София Альбукерк, уроженки городка Тапира, говорят, что никогда не чувствовали себя мальчиками. «Я всегда любила свое тело, но мне не нравились мои гениталии», — признается брюнетка Майла, которая изучает сейчас медицину в Аргентине. Когда она увидела себя после операции, то расплакалась от счастья.

Ее сестра-блондинка София учится в Сан-Паулу по специальности инженер-строитель. «Бог создал души, а не тела», — говорит она.

Операции обошлись сестрам в 20 тысяч долларов. Большую часть этих денег близнецам передал их дедушка, который продал ради этого принадлежащую ему недвижимость.

Хотя с 2011 года хирургические операции по коррекции пола в Бразилии проводятся за счет системы здравоохранения, их выполняют лишь в пяти государственных больницах. Сестры выбрали частную клинику — иначе им пришлось бы долго ждать своей очереди.

43-летняя мать Майлы и Софии Мара Люсия да Сильва (у которой есть еще две дочери) говорит, что испытывает облегчение. «Я даже не помню, чтобы когда-нибудь думала о них, как о мальчиках. Для меня они всегда были девочками», — говорит она.

В Бразилии трансгендерам живется нелегко. Так в прошлом году здесь было убито 175 человек, сменивших пол — больше, чем в любой стране мира.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший профессиональный рестлер объявил себя женщиной.

526

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Людмила Порывай

Снова изменившаяся 75-летняя мать Наташи Королевой задорно станцевала

Орбакайте

«Ура, салют!» Орбакайте показала жутковатую картину из окна

Мария Максакова

Поевшая торт Мария Максакова показала «расплату»

Екатерина Павлик

Беременная жена Павлика похвасталась новым авто

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер