Никогда не чувствовали себя мальчиками: 19-летние близнецы одновременно сделали операции по смене пола

Идентичные близнецы из Бразилии практически одновременно, с разницей в один день, сделали себе операции по смене пола, каждая из которых длилась около пяти часов. Как сообщает AFP, их прооперировал в клинике города Блуменау один и тот же врач — доктор Хосе Карлос Мартинс. По его словам, это первый в мире случай, когда близнецы мужского пола меняют его на женский.

Майла Резенда и София Альбукерк, уроженки городка Тапира, говорят, что никогда не чувствовали себя мальчиками. «Я всегда любила свое тело, но мне не нравились мои гениталии», — признается брюнетка Майла, которая изучает сейчас медицину в Аргентине. Когда она увидела себя после операции, то расплакалась от счастья.

Ее сестра-блондинка София учится в Сан-Паулу по специальности инженер-строитель. «Бог создал души, а не тела», — говорит она.

Операции обошлись сестрам в 20 тысяч долларов. Большую часть этих денег близнецам передал их дедушка, который продал ради этого принадлежащую ему недвижимость.

Хотя с 2011 года хирургические операции по коррекции пола в Бразилии проводятся за счет системы здравоохранения, их выполняют лишь в пяти государственных больницах. Сестры выбрали частную клинику — иначе им пришлось бы долго ждать своей очереди.

43-летняя мать Майлы и Софии Мара Люсия да Сильва (у которой есть еще две дочери) говорит, что испытывает облегчение. «Я даже не помню, чтобы когда-нибудь думала о них, как о мальчиках. Для меня они всегда были девочками», — говорит она.

В Бразилии трансгендерам живется нелегко. Так в прошлом году здесь было убито 175 человек, сменивших пол — больше, чем в любой стране мира.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший профессиональный рестлер объявил себя женщиной.

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