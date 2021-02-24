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Тихановская сочла Навального героем

12:27 24 февраля 2021
Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью журналисту Дмитрию Гордону назвала Алексея Навального героем, который сознательно вернулся в Россию, зная, что его там ожидает тюрьма.

«Я думаю, что такой поступок может совершить только смелый и сильный духом человек. И убежденный в своей правоте, в том, что он не совершал ничего плохого», — сказала Тихановская.

Она привела в пример свою соотечественницу Марию Колесникову, находящуюся за решеткой. Колесникова сознательно порвала свой паспорт, когда ее хотели выдворить из Беларуси.

На вопрос журналиста, кому бы Тихановская дала Нобелевскую премию: себе или Навальному, белорусская оппозиционерка ответила, что «все-таки себе, где «я» равно «белорусы».

Напомним, Тихановская заявила, что хотела бы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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