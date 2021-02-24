Израиль впечатляет темпами вакцинации от ковида: привито уже более 48% взрослого населения

В Израиле, который является мировым лидером по вакцинации против коронавируса, двумя дозами вакцины от COVID-19 привили почти половину взрослого населения старше 16 лет. Об этом сообщают израильские СМИ, передает «Интерфакс-Украина».

По данным израильского минздрава, первую дозу вакцины получили свыше 4,5 млн человек, а вторую — более 3,1 млн человек. Утром 23 февраля минздрав передал в СМИ сообщение о том, что первую прививку получили уже более 70% взрослых граждан Израиля.

Речь идет исключительно о вакцине Pfizer.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет. Очередь можно заказать онлайн или по телефону.

В стране сейчас действуют относительно мягкие ограничения по сравнению с теми, которые вводились осенью 2020 года во время так называемой второй волны коронавируса.

Между тем, на период праздника Пурим кабинет министров Израиля одобрил введение комендантского часа. Известно, что этот праздник израильтяне традиционно отмечают карнавальными шествиями и масштабными вечеринками несколько дней подряд. В этом году он приходится на 25 февраля. Комендантский час будет действовать с 20:30 до 5:00 утра по местному времени в четверг, пятницу и субботу. Он призван не допустить массовые гуляния в стране, которые грозят привести к росту распространения коронавируса.

Напомним, в Украине только 24 февраля должна стартовать вакцинация от COVID-19. В Киев прибыло 500 тысяч доз индийской вакцины, эффективность которой некоторые специалисты считают сомнительной.

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