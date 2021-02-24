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Мир

Не на ту напал: бразильянка обратила в бегство незнакомца, вторгнувшегося в ее дом — видео

0:05 25 февраля 2021
Анжела Гонкалвес

Жительница бразильского города Паранагуа Анжела Гонкалвес, медсестра по профессии, танцевала у себя дома, записывая видео для Instagram. В какой-то момент через калитку в ее двор зашел с улицы мужчина и принялся сквозь стеклянную дверь наблюдать за женщиной, которая его не замечала.

Потом незнакомец с улыбкой зашел в двери. Анжела говорит, что в первый момент подумала, что это кто-то, кого она знает. Но тут мужчина протянул руки, попытавшись схватить ее, и Гонкалвес сразу же перешла в наступление. Вытолкав незваного гостя в шею и подгоняя его пинками, она выгнала его вон со двора.

Женщина говорит, что действовала, руководствуясь своим «инстинктом питбуля». Дома были только она и ее 11-летняя дочь. И Анджеле даже страшно подумать о том, что могло бы случиться — ведь это мог быть грабитель или насильник.

Бразильянка обратилась в полицию. А также поспрашивала соседей, но никто не увидел этого человека раньше.

Гонкалвес собирается теперь укрепить калитку и постоянно держать двери закрытыми.


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