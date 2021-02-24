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В Германии зафиксирован рекорд: температура воздуха за неделю поднялась на 41,9 градуса

11:10 24 февраля 2021
Термометр

В Германии зафиксирован рекордный скачок температуры воздуха. Как сообщает издание The Local, в городе Геттинген (федеральная земля Нижняя Саксония) 14 февраля столбик термометра показывал минус 23,8 градуса по Цельсию. А спустя неделю, 21 февраля, воздух здесь прогрелся до 18,1 градуса. То есть температурный перепад составил 41,9 градуса.

Тем самым был побит предыдущий рекорд, зарегистрированный в мае 1880 года, когда в течение семи дней температура повысилась на 41 градус.

На выходные, 13 и 14 февраля, местные жители еще катались на коньках и на санках. Этот период выдался одним из самых холодных в истории страны. А теперь весь снег растаял, и немцы массово устремились на пикники.

В Гамбурге 22 февраля температура достигала 21,1 градуса по Цельсию. Впервые за всю историю метеорологических наблюдений в городе термометре зимой превысил отметку в 20 градусов.

Фото pixabay

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