Иранка умерла от инфаркта в очереди на виселицу, но ее все равно повесили

В Иране приговоренная к смерти за убийство мужа женщина умерла от сердечного приступа, дожидаясь своей очереди на казнь. Как сообщает издание The Times, Захра Исмаили упала замертво после того, как стала свидетельницей повешения 16 осужденных мужчин, дожидаясь своей очереди.

Адвокат умершей Омид Моради сообщил, что безжизненное тело его подзащитной все равно повесили — «из уважения к семье убитого» Алиреза Замани, который занимал высокий пост в разведывательной службе страны.

Матери Замани позволили выбить стул из-под висевшей в петле мертвой невестки.

Омид Моради утверждает, что его клиентка, мать двоих детей, решилась на убийство супруга, доведенная до крайности его жестоким отношением. Она подняла на него руку, защищая себя и свою дочь.

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