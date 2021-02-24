Пашинян пожаловался на неэффективность российских «Искандеров»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские ракетные комплексы «Искандер» неработоспособны. Об этом он сказал в интервью 1in. am, передает «Медуза».

По словам Пашиняна, во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года они «не взорвались или взорвались лишь на 10 процентов».

Так Пашинян ответил на упреки президента страны Сержа Саргсяна о том, что Армения могла бы использовать ракетные комплексы на четвертый день войны в Карабахе.



По информации росСМИ, Армения первой и пока единственной из зарубежных стран получила из России ракетные комплексы «Искандер». Их демонстрировали на военном параде в Ереване в 2016 году. На вооружении Армении стоят четыре ракетные установки «Искандер» экспортной версии. Сообщалось, что они применялись против Азербайджана в ходе осеннего конфликта в Нагорном Карабахе.



Напомним, почти тридцатилетний конфликт между Азербайджаном и Арменией вспыхнул с новой силой 27 сентября 2020 года. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в «масштабной провокации по всей протяженности фронта», а армянская сторона, в свою очередь, обвинила Баку в атаке на Арцах.

Боевые действия в Нагорном Карабахе было прекращены в ночь на 10 ноября. В соответствии с договоренностями, заключенными при посредничестве России и Турции, Азербайджан получил контроль примерно над половиной территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Фото gazeta.ru/

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