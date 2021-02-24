Троих детей американки, продающей свои голые фото в сети, исключили из католической школы

44-летняя жительница города Сакраменто (американский штат Калифорния) нашла возможность неплохо зарабатывать на продаже своих откровенных фото и видео. 44-летняя Кристал Джексон утверждает, что получает до 150 тысяч долларов в месяц, торгуя контентом для взрослых на интернет-платформе OnlyFans. Причем, как пишет издание People, женщину снимает ее собственный муж Крис, поддерживающий ее своеобразный бизнес.

Однако Кристал пожаловалась, что ее «работа» обернулась неприятностями для семьи. Кто-то из родителей одноклассников ее детей обнаружил в сети ее сексуальные снимки и, подняв скандал, пожаловался руководству школы. В итоге троих сыновей Кристал, в возрасте восьми, десяти и 12 лет, исключили из католического учебного заведения.

Джексон крайне возмущена решением администрации Приходской школы Святого Сердца. «Мои дети действительно хорошие, и все это причиняет им боль… Разбирайтесь со мной, это нормально. Но ставьте в покое моих детей», — говорит американка. По словам Кристал, ее сыновья не знали подробностей ситуации. Для них она была просто «известной интернет-моделью».

Кристал утверждает, что они с мужем решили воспользоваться платформой OnlyFans не только ради денег. После 14 лет совместной жизни супруги оказались на грани развода. По словам женщины, ей не хватало интимной близости, которая у них бывала раньше. Во многом потому, что у нее началась менопауза, и она чувствовала себя непривлекательной. Поэтому супруги начали пробовать разные вещи, чтобы оживить свой брак. Идея с продажей снимков в сети неожиданно оказалось удачной. По словам Джексон, она не думала, что на ее страницу вообще кто-то подпишется, но имидж «живущей по соседству мамы», как выяснилось, пользуется спросом. В первый же месяц жена-модель и муж-фотограф заработали 14 тысяч долларов. А затем заработки возросли еще больше. По словам Кристал, они не производят порнографию, и ее снимки в обнаженном виде всегда сделаны «со вкусом». Чаще всего женщина позирует в нижнем белье, выполняя при этом повседневную работу домохозяйки.

Кристал говорит, что теперь она снова ощущает себя сексуальной.

Фото CRYSTAL JACKSON

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