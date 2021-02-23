ЕС вводит против России санкции из-за Навального: кого они коснутся

В понедельник, 22 февраля, министры иностранных дел стран Евросоюза решили ввести новые санкции в отношении России за судебное преследование оппозиционера Алексея Навального. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель подчеркнул, что это станет первым случаем применения Евросоюзом «нового режима санкций за нарушения прав человека». Он предусматривает запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на его территории, если таковые существуют, для лиц, непосредственно причастных к преследованию Навального.

Многие обозреватели и политики считают, что Евросоюз опоздал с санкциями. Вводить их нужно было сразу же после того, как оппозиционер был арестован в московском аэропорту, вернувшись в Россию после четырехмесячного лечения в Германии. Решение могли принять еще в январе на Совете ЕС по иностранным делам. Но вместо этого Боррель полетел в Москву с официальным визитом.

С тех пор российские суды вынесли в отношении Навального возмутительные приговоры по двум уголовным делам. Ему заменили условный срок на реальный с отбыванием наказания в колонии общего режима по делу «Ив Роше» и обязали заплатить штраф в размере 850 тысяч рублей (11,5 тысячи долларов) по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Несмотря на это, Совет ЕС ограничился «минималистским подходом» в своих санкциях. Хотя Боррель отказался называть имена тех, кого внесут в черный список, европейские СМИ сообщают, что туда попадет крайне мало людей. Пока звучат имена следующих «кандидатов»: председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников и командующий Национальной гвардией Виктор Золотов.

На пресс-конференции Боррель был вынужден признать, что в списке не будет ни одного олигарха, хотя ввести санкции против них настоятельно просили соратники Навального. Они убеждали и самого Борреля, и министров иностранных дел стран ЕС в том, что мягкие санкции на Владимира Путина не действуют. «Мы не можем ввести санкции против кого-то потому, что он нам не нравится… Говорят: накажите олигархов. Может, мы и не любим олигархов, но мы должны доказать, что люди, против которых введут санкции, прямо участвовали в том, за что мы их вводим. Это верховенство права», — так объяснил Боррель свою позицию.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас был более откровенен. Поддержав введение санкций, он отметил: «Мы должны искать пути, как нам оставаться в диалоге с Москвой». Маас подчеркнул, что ЕС нуждается в сотрудничестве с Россией в вопросах решений многих серьезных проблем.

С немецким коллегой категорически не согласен глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Он назвал визит Борреля в Москву провальным. Но это дает ЕС шанс разобраться, чего Европа хочет достичь в отношениях с Россией. «Я считаю, что это шанс говорить о ценностях, а не об интересах. Например, как мы можем помочь людям в России, стремящимся к демократии и свободе», — сказал Ландсбергис.

Подводя итог заседания Совета ЕС, Боррель заявил, что «ЕС един в своей оценке — Россия движется по пути авторитарного государства, отдаляющего ее от Европы». Он был вынужден признать, что «в Москве отсутствует заинтересованность в сотрудничестве с ЕС». «Наоборот, Россия заинтересована в конфронтации», — отметил Боррель.

Поэтому главы МИД стран ЕС согласились строить политику в отношении России по трем направлениям. «Давать отпор, когда Россия нарушает международное право и права человека; сдерживать, когда она пытается усилить давление на нас, в частности с помощью дезинформации и кибератак; вести диалог по вопросам, представляющим для нас интерес», — объяснил Боррель.

Фото со страницы Алексея Навального в Facebook

261

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter