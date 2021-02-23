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«Главное — без маски»: погоня полицейских за голым мужчиной по улице Лондона повеселила сеть

0:05 24 февраля 2021
Голый бегун

В сеть попала видеозапись погони полицейских за абсолютно голым мужчиной по улице Лондона. Сначала его преследуют двое стражей порядка. Затем нарушитель пробегает мимо полицейской машины, откуда выскакивает третий офицер.

Бегуна-нудиста удалось арестовать и доставить в участок. По информации Daily Mail, им оказался некий 29-летний Росс Спрингем. Ему уже предъявлены в суде обвинения в непристойном поведении в общественном месте. Причина его поступка не сообщается.

Пользователей сети видео повеселило. «Главное, что он без маски», «Он так любил бегать босиком, что решил пойти до конца и начал бегать голышом», «Голова поднята, грудь расправлена, руки расслаблены. Похоже, он в хорошей форме. Отлично сработано, сэр», «Мои аплодисменты. Парень бежит босиком по асфальту и опережает полицейских в обуви, да еще и дает нам возможность хорошо посмеяться в эти мрачные времена», — писали в комментариях.


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