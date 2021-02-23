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Мир

Самая умная в мире кошка вошла в Книгу рекордов Гиннесса

12:19 23 февраля 2021
Аника и Алексис

Восьмилетняя кошка по имени Алексис, проживающая у 20-летней жительницы Австрии Аники Мориц, официально признана самой умной в мире.

Алексис, следуя инструкциям хозяйки, вошла в Книгу рекордов Гиннесса, выполнив за одну минуту 26 трюков.

Рекордсменка попала к Анике маленьким котенком. И девушка начала дрессировать Алексис, когда той было 12 недель. По словам Мориц, ее любимице очень нравится выполнять трюки. «Я бы сказала, это наша страсть… Она обучалась так быстро, что я поняла — она очень особенная кошка», — говорит Аника.

Девушка признается, что хотела доказать людям: коты — это не только украшение гостиной. И любого из них можно выдрессировать, если проявлять позитивный подход, прилагать много терпения, любви и понимания.

Ранее «ФАКТЫ» писали — И няня не нужна: бдительная кошка не подпускала малыша к перилам балкона.

Фото guinnessworldrecords.com

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