Билла Гейтса обвинили в том, что он засыпал Техас фальшивым снегом

В интернете ширится новая теория заговора. По мнению многих американцев, Билл Гейтс, занятый чипированием вакцин от коронавируса, временно отвлекся на то, чтобы завалить американский штат Техас искусственным снегом. Ряд пользователей соцсетей считает сильные снегопады, объявленные в этом регионе стихийным бедствием, искусственным явлением, организованным основателем Microsoft или даже правительством США. И что это якобы предлог для борьбы с изменением климата, за которую ратует Гейтс, но которая может нанести ущерб экономике страны.

В TikTok и Facebook распространяются видео, в которых люди демонстрируют, что снег не тает в пламени, как ему положено, а обугливается. «Спасибо, Билл Гейтс, за попытку уверить нас в том, что это будто бы настоящий снег», — заявила одна из авторов подобного видео. «Снег — это заговор правительства с целью защитить богатую элиту», — утверждает другой, не поясняя, впрочем, в чем конкретно состоит идея защиты элиты посредством наращивания сугробов в Техасе.

При этом подобное явление ученые называют сублимацией — когда снег из твердого состояния в сформированном снежке переходит сразу в газообразное, минуя жидкую стадию.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что предсказавший пандемию Билл Гейтс назвал еще две угрозы человечеству.

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