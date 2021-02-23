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Жена знаменитого наркобарона Эль Чапо, бывшая королева красоты, арестована в США

9:41 23 февраля 2021
Эмма Коронель Айспуро

В США арестована жена знаменитого мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Эль Чапо («Коротышка»).

31-летнюю Эмму Коронель Айспуро, которая имеет гражданство США и Мексики, задержали в международном аэропорту Даллеса в штате Виргиния. Как сообщает New York Daily News, женщину обвиняют в том, что она помогала своему 63-летнему мужу управлять его картелем, организовывала контрабанду наркотиков т распространение их в США, а также принимала участие в планировании побега своего мужа из мексиканской тюрьмы в 2015 году. Заключенный сбежал тогда через туннель, вырытый под душевой кабиной в его камере.

Миллиардер Гусман Лоэра, глава могущественного наркокартеля Синалоа, в 2017 году был экстрадирован в США и отбывает здесь пожизненное заключение.
В 2011 году он занимал первое место в списке самых разыскиваемых преступников мира. Власти США объявили награду в размере 5 млн долларов за его поимку. Это одна из самых крупных наград в истории международной борьбы с наркомафией.

Эль Чапо

Эмма Коронель Айспуро, победительница одного из мексиканских конкурсов красоты и дочь ближайшего соратника Эль Чапо, вышла замуж за наркобарона в 2007 году в возрасте 18 лет. Она стала его четвертой женой. У супругов есть девятилетние дочери-двойняшки — Мария Хоакина и Эмали Гваделупе, которые родились в Лос-Анджелесе. В общей сложности у Эль Чапо более дюжины детей.

В прошлом году, как писали «ФАКТЫ», вышла замуж его дочь Алехандрина, избранником которой стал племянник «финансового директора» наркокартеля Синалоа.

А осенью 2019 году в Мексике начались уличные бои после задержания сына Эль Чапо.

Фото Todd Heisler/The New York Times

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