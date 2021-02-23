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Мир

В Конго убит посол Италии в ходе нападения на конвой ООН и неудачной попытки похищения

8:51 23 февраля 2021
Лука Аттанасио

В Демократической Республике Конго возле города Гома, близ национального парка Вирунга, произошло нападение на конвой ООН. В одном из автомобилей находился посол Италии Лука Аттанасио. Как сообщает Reuters, нападавшие застрелили водителя-конголезца и велели всем выйти из машины, собираясь увести заложников в лес. Однако рейнджеры, смотрители парка, открыли огонь. В ходе перестрелки 43-летний Аттанасио, отец троих детей, получил пулю в живот.

Дипломат скончался в больнице города Гома, куда был срочно доставлен. Убит также 30-летний итальянец-телохранитель посла — Витторио Лаковаччи.
Полиция ведет поиски нападавших.

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