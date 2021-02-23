Принц Уильям заявил, что его дед принц Филипп в порядке, но слезы принца Чарльза вызывают беспокойство

Здоровье 99-летнего принца Филиппа остается в центре внимания британской прессы. Супруг королевы Елизаветы был госпитализирован вечером 16 февраля. Какие-либо подробности его недомогания не разглашаются. Дворец сообщил, что герцог Эдинбургский почувствовал себя плохо, после чего его в качестве меры предосторожности доставили в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII, где он «проведет несколько дней». Однако пребывание Филиппа в лечебном заведении затянулось.

Принц Уильям, который 22 декабря посетил центр вакцинации в Норфолке, сказал, что его дед чувствует себя нормально и что врачи хорошо за ним приглядывают.

Однако беспокойство у фанатов королевской семьи вызывает визит в больницу старшего сына Филиппа принца Уэльского Чарльза. Чарльз навестил отца 20 февраля, приехав в Лондон на машине из своего поместья Хайгроув в Глостершире. Дорога туда и обратно составила более 320 километров. При этом, в условиях пандемии, визиты родственников разрешаются только в экстренных случаях. 72-летний Чарльз провел у отца около получаса. А, когда он вышел из больницы и сел обратно в автомобиль, на глазах у него, как заметили журналисты, были слезы.

What an incredibly sad picture. A tearful son after seeing his seriously ill 99yr-old father in hospital. If your first instinct is to spew abuse or rage about Prince Charles visiting Prince Philip today, shut the f*ck up. pic.twitter.com/4jwhGEiPSS — Piers Morgan (@piersmorgan) February 20, 2021

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри готов немедленно лететь из США в Великобританию на частном самолете, если деду станет хуже.





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