Девушка в одиночку пересекла на веслах Атлантический океан

21-летняя британка из Северного Йоршкира Джасмин Харрисон в одиночку пересекла на веслах Атлантический океан. Как сообщает издание The Guardian, таким образом она стала самой молодой из женщин, которые могут похвастаться таким достижением.

Джасмин, которая работает инструктором по плаванию, стартовала с Канарских островов 12 декабря. Опасное путешествие на лодке заняло у нее 70 дней, три часа и 48 минут. Она добралась до острова Антигуа в Карибском море, преодолев 4828 километров. Когда встречавшие девушку журналисты спросили, что ей больше всего сейчас хочется, она ответила: «Еды. Определенно — еды».

За время пути она столкнулась с преследовавшими ее акулами, десятиметровыми волнами и в какой-то момент едва разминулась с танкером. Ее лодка дважды переворачивалась. При этом британка повредила локоть, но продолжала грести. Она чередовала два часа сна и два часа гребли.

Интересно, что Джасмин, увлекающаяся спортом, научилась грести только в январе 2020 года.

Харрисон удалось собрать 10 тысяч фунтов на благотворительность.

До сих пор рекорд принадлежал американке Кэти Спотц, совершившей тот же подвиг в 2010 году в возрасте 22 лет.

Фото Atlantic Campaigns

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