27.80 / 28.00 33.49 / 33.88
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

800 человек погибли в Эфиопии, защищая хранившуюся в храме святыню — Ковчег Завета

10:22 22 февраля 2021
Церковь Марии Сионской в Аксуме

По меньшей мере 800 прихожан и солдат, вставших на защиту Ковчега Завета в городе Аксум в регионе Тыграй на севере Эфиопии, погибли в столкновении с боевиками. Как сообщает The New York Post это произошло еще осенью прошлого года, но из-за длительной блокады Тыграя о последствиях битвы стало известно только сейчас.

Преподаватель местного университета Гету Мак рассказал, что святыню христиан и еврейского народа отстаивали военные, священники и пришедшие к ним на помощь простые люди, вооруженные палками, которые прибежали, услышав стрельбу, к местному православному храму Марии Сионской.

Считается, что здесь хранится легендарный ковчег, который был утерян после разрушения Соломонова храма. Именно о нем идет речь в популярном фильме Стивена Спилберга «В поисках утраченного ковчега» — первой части приключений Индианы Джонса.

В ларце, согласно Библии, хранились каменные Скрижали Завета с Десятью заповедями, которые были даны Моисею Богом. Ковчег Завета, как утверждают в Эфиопии, хранится сейчас в специальной часовне, построенной в 1965 году. Только один монах — хранитель реликвии — может увидеть Ковчег, но обычай запрещает ему разговаривать с посторонними и покидать пределы храма. Должность эта пожизненная, при жизни хранитель Ковчега сам называет своего преемника.

В ноябре 2020 года армия Эфиопии объявила о начале операции против «Народного фронта освобождения Тыграя». Власть в регионе Тыграй удерживала оппозиционная группировка, которая много лет входила в правящий блок Эфиопии. Потери обеих сторон и гражданского населения в результате полутора месяцев интенсивных боев до сих пор не известны.

574

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алина Гросу

Алина Гросу дала отпор Поляковой, задевшей ее на шоу «Маска»

яна глущенко

«Из одежды на мне были только трусики»: актриса «Дизель Студио» рассказала, как пародировала Кароль 12 лет назад

Оля Полякова

В квартире Поляковой рухнул потолок

Пугачева с дочерью

«Девчули зажигают»: Лиза Галкина и Алла Пугачева весело сплясали под Mambo Italiano

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер