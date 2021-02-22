По меньшей мере 800 прихожан и солдат, вставших на защиту Ковчега Завета в городе Аксум в регионе Тыграй на севере Эфиопии, погибли в столкновении с боевиками. Как сообщает The New York Post это произошло еще осенью прошлого года, но из-за длительной блокады Тыграя о последствиях битвы стало известно только сейчас.

Преподаватель местного университета Гету Мак рассказал, что святыню христиан и еврейского народа отстаивали военные, священники и пришедшие к ним на помощь простые люди, вооруженные палками, которые прибежали, услышав стрельбу, к местному православному храму Марии Сионской.

Считается, что здесь хранится легендарный ковчег, который был утерян после разрушения Соломонова храма. Именно о нем идет речь в популярном фильме Стивена Спилберга «В поисках утраченного ковчега» — первой части приключений Индианы Джонса.

В ларце, согласно Библии, хранились каменные Скрижали Завета с Десятью заповедями, которые были даны Моисею Богом. Ковчег Завета, как утверждают в Эфиопии, хранится сейчас в специальной часовне, построенной в 1965 году. Только один монах — хранитель реликвии — может увидеть Ковчег, но обычай запрещает ему разговаривать с посторонними и покидать пределы храма. Должность эта пожизненная, при жизни хранитель Ковчега сам называет своего преемника.

В ноябре 2020 года армия Эфиопии объявила о начале операции против «Народного фронта освобождения Тыграя». Власть в регионе Тыграй удерживала оппозиционная группировка, которая много лет входила в правящий блок Эфиопии. Потери обеих сторон и гражданского населения в результате полутора месяцев интенсивных боев до сих пор не известны.

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