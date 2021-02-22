Владелец старинного дома заплатил 400 тысяч долларов за его перевозку на новое место — видео

Жители американского города Сан-Франциско стали свидетелями необычного зрелища. Как сообщает издание New York Post, 139-летний дом перевезли на новое место, целиком погрузив его в огромный прицеп грузовика.

Владелец дома Тим Браун заплатил за переезд 400 тысяч долларов. Ему также пришлось потратить массу времени, получая разрешения от 15 городских инстанций. Здание постройки 1882 перевезли на шесть кварталов. По пути его следования пришлось подпилить ветки деревьев, переставить дорожные знаки и изменить парковочные места.

Это первый за последние 50 лет переезд дома в Сан-Франциско.

На старом месте дом оценивался в пять миллионов долларов. Сколько он может стоить теперь — не сообщается.

На освободившемся участка планируется возведение многоэтажного дома на 60 квартир.

Its like a Mardi Gras procession: Crowd follows 139-year-old S.F. Victorian's trek to new home. Watch the video and read the full story here: https://t.co/TcLPHigtwb pic.twitter.com/IJacdyB16W — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) February 22, 2021

Фото hoodline/Twitter

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