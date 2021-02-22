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Мир

Владелец старинного дома заплатил 400 тысяч долларов за его перевозку на новое место — видео

9:24 22 февраля 2021
Дом на грузовике

Жители американского города Сан-Франциско стали свидетелями необычного зрелища. Как сообщает издание New York Post, 139-летний дом перевезли на новое место, целиком погрузив его в огромный прицеп грузовика.

Владелец дома Тим Браун заплатил за переезд 400 тысяч долларов. Ему также пришлось потратить массу времени, получая разрешения от 15 городских инстанций. Здание постройки 1882 перевезли на шесть кварталов. По пути его следования пришлось подпилить ветки деревьев, переставить дорожные знаки и изменить парковочные места.

Это первый за последние 50 лет переезд дома в Сан-Франциско.

На старом месте дом оценивался в пять миллионов долларов. Сколько он может стоить теперь — не сообщается.

На освободившемся участка планируется возведение многоэтажного дома на 60 квартир.

Фото hoodline/Twitter

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