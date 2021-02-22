Boeing после аварии с двигателем рекомендовал приостановить полеты более 100 самолетов

После взрыва двигателя в «Боинге», летевшем из Денвера в Гонолулу, американская корпорация Boeing рекомендовала не выпускать в небо самолеты Boeing 777 с двигателями Pratt&Whitney 4000−112. Запрет будет действовать, пока авиаадминистрация США не закончит расследование.

Ограничения коснутся 69 эксплуатируемых самолетов и 59 лайнеров, которые и так не летают из-за карантина.

We recommended and support suspending operations of the 69 in-service and 59 in-storage 777s powered by Pratt & Whitney 4000−112 engines while the NTSB investigation is ongoing.



Read statement on United Airlines Flight 328: https://t.co/iz1r8QQzkS — The Boeing Company (@Boeing) February 22, 2021

Самолет, с которым случилась авария, принадлежал авиакомпании United Airlines. Лайнеры той же модели и с таким же двигателем используются японскими перевозчиками ANA и Japan Airlines, а также южнокорейскими Korean Air и Asiana Airlines.

Напомним, авария случилась 20 февраля на высоте около 5 тыс. метров. У самолета Boeing 777 вскоре после взлета вышел из строя турбовентиляторный двигатель — сломались две лопасти вентилятора. Кадры с горящим двигателем облетели медиа и соцсети. Также очевидцам удалось снять, как горящие части обшивки лайнера падают на землю.

Самолет аварийно приземлился в Денвере. На борту находился 241 человек, никто не пострадал.

Двигатели PW4000−112 используются в «Боингах» с 1995 года. За прошедшее время было несколько эпизодов с поломками, но все они обнаружились уже на земле. В 2020—2021 годах большая часть самолетов Boeing 777 с двигателями PW4000−112 не эксплуатировалась из-за карантинных запретов на авиаперелеты.

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