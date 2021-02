Boeing после аварии с двигателем рекомендовал приостановить полеты более 100 самолетов

После взрыва двигателя в «Боинге», летевшем из Денвера в Гонолулу, американская корпорация Boeing рекомендовала не выпускать в небо самолеты Boeing 777 с двигателями Pratt&Whitney 4000−112. Запрет будет действовать, пока авиаадминистрация США не закончит расследование.

Ограничения коснутся 69 эксплуатируемых самолетов и 59 лайнеров, которые и так не летают из-за карантина.

We recommended and support suspending operations of the 69 in-service and 59 in-storage 777s powered by Pratt & Whitney 4000−112 engines while the NTSB investigation is ongoing.



