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«Совсем девочка»: Алла Пугачева применила хитрый прием блогеров, чтобы блеснуть бесконечно длинными ногами

19:07 21 февраля 2021
пугачева

Алла Пугачева, даже после того, как ушла со сцены, все равно остается публичной персоной, а потому очень тщательно следит за собой. Примадонна не отрицает, что прибегала к помощи пластических хирургов, но уверяет, что пластика — далеко не главный фактор того, что звезда выглядит намного моложе своих лет. Помогает правильное питание, отказ от вредных привычек, а также правильный выбор гардероба.

У фолловеров Пугачевой было время заметить, что певица раз и навсегда отказалась от когда-то любимых платьев-балахонов и бесформенных удлиненных туник. Теперь 71-летняя певица подчеркивает стройные ноги либо укороченными шортами, либо облегающими брюками. Особенно элегантна Примадонна в черных брючных комплектах, как на одной из встреч с подругами.

Дополнительно визуально удлинить ноги помогает особая обувь — с вытянутым, но не заостренным миндалевидным мыском. Еще одна хитрость хорошо известна и широко практикуется Instagram-блогерами: при съемке сидя позу следует выбирать так, чтобы не подгибать ноги, а распрямить их. На итоговом фото объект съемки будет казаться стройнее, а ноги — более длинными.

Фолловеры оценили мастерство Аллы Пугачевой, о чем и написали в комментариях к посту.

Напомним, маленькая дочка Пугачевой рано раскрыла в себе талант модельера и уже готова давать маме модные советы. Восьмилетняя Лиза сделала свои первые босоножки из бумаги и похваcталась ими в Instagram.

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