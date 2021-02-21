Пыталась отомстить мужу: злобная мачеха сварила двухлетнего пасынка в ванне с кипятком

В Иордании Верховный суд вынес приговор женщине за смерть двухлетнего мальчика. Подсудимая была признана виновной в том, что посадила малыша в ванну с кипятком, что повлекло тяжелые ожоги и смерть ребенка. Женщину приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщает 7news.

Трагический инцидент случился более двух лет назад — 1 октября 2018 года. Мужчина оставил на попечение жены двух детей от предыдущего брака. Мальчикам на тот момент было четыре и два года. Между супругами случилась размолвка: женщина не хотела оставаться с детьми, муж стоял на своем. В итоге, желая отомстить мужу, мачеха отыгралась на младшем из мальчиков: посадила ребенка в ванну, куда предварительно налила кипяток.

Когда ребенок закричал от боли, мачеха одумалась и повезла пострадавшего в больницу. Тем не менее, ожоги были очень сильными (первой степени), и две недели спустя малыш скончался.

В ходе судебных разбирательств выяснилось, что мачеха и раньше поднимала руку на детей. Малыши подвергались избиениям и жестокому обращению.

Приговор мачехе был вынесен в ноябре 2019 года, но адвокаты женщины обжаловали это решение. Спустя год Верховный суд Иордании вынес окончательный вердикт: двадцать лет тюремного заключения. Приговор обжалованию не подлежит.

Напомним, ранее полиция задержала жительницу Днепра, сажавшую на цепь восьмилетнего приемного сына. Еще у одной приемной матери из того же города изъяли ребенка из-за постоянных издевательств над малолетним.

Фото pixabay.com, 7news.com.au

194

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter