Врачи назвали популярное лекарство, которое может уменьшить смертельные осложнения после COVID-19

Несмотря на то, что многие специалисты в области психического здоровья борются с волной пандемии, связанной с тревогой и депрессией, врач-исследователь из Колледжа медицины и наук о жизни Университета Толедо Шерил МакКалламсмит считает необходимым изучить, можно ли при помощи обычных антидепрессантов бороться с последствиями самого коронавируса.

При этом в качестве такого антидепрессанта Шерил МакКалламсмит предлагает взять флуоксетин, более известный потребителям под торговой маркой Prozac, который является одним из наиболее часто назначаемых лекарств в Америке. В первую очередь, он используется для лечения панических атак, депрессии и обсессивно-компульсивного расстройства, говорится в сообщении научно-исследовательского заведения.

По мнению Шерил, флуоксетин обладает впечатляющими противовоспалительными свойствами. Кроме того, флуоксетин блокирует экспрессию сигнального белка клетки, называемого интерлейкином-6.

«Интерлейкин-6 является своего рода сигналом о том, что организм думает, что он должен пойти ва-банк, чтобы бороться с инфекцией, а общий иммунный ответ организма называется цитокиновым штормом», — полагает МакКалламсмит.

Он добавляет, что организм понимает, что может умереть в процессе, но не чувствует, что подвергается такому риску со стороны этого вируса, и что если он этого не сделает, то все равно умрет.

Этот безудержный иммунный ответ, который может быстро привести к полиорганной недостаточности, является одной из основных причин смерти пациентов с COVID-19.

Ранее в этом месяце французское исследование, опубликованное в престижном журнале Molecular Psychiatry, показало, что пациенты с COVID-19, принимавшие антидепрессанты, включая флуоксетин, имели значительно меньшую вероятность интубации или смерти от болезни.

Маккалламсмит не участвовала в этом исследовании, но сказала, что оно добавляет веса теории о том, что антидепрессанты могут быть полезны в борьбе с COVID-19.

«Это исследование имеет огромный потенциал. Мы надеемся показать, что люди все еще могут болеть, но можно предотвратить вторую стадию, токсическую стадию, когда люди интубируются и имеют полиорганную недостаточность», — сказала она.

Ранее руководитель Института иммунологии, аллергологии и реабилитации профессор Вера Казмирчук в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала, как применяя давно известные препараты, можно успешно бороться с коронавирусом.

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