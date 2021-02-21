В Нигерии упал военный самолет, погибли все находившиеся на борту люди

В Нигерии 21 февраля возле аэропорта столицы Абуджи упал самолет, пишет Vanguard.

На борту самолета находилось восемь человек, все они погибли. Очевидцы утверждают, что пилот отвел самолет от жилых кварталов, он упал в поле и полностью сгорел.

По данным западных СМИ, самолет принадлежал ВВС Нигерии. Он готовился совершить посадку в аэропорту Абуджи.

Как сообщает в Twitter министр авиации Нигерии Хади Сирика, King Air 350, направлявшийся в Минну, потерпел крушение после того, как экипаж подал сигнал об отказе двигателя.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Бразилии частный двухмоторный самолет Baron PTLYG с частью делегации футбольного клуба «Пальмас», выступающего в бразильской серии D, разбился вскоре после взлета. Все, находившиеся на борту, погибли.

Немного ранее потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737−500, следовавший рейсом из Джакарты в Борнео. Он потерял связь с диспетчерами через четыре минуты после взлета. На борту находились 12 членов экипажа и 50 пассажиров, в том числе 10 детей.

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