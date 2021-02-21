27.80 / 27.95 33.53 / 33.79
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Нигерии упал военный самолет, погибли все находившиеся на борту люди

15:33 21 февраля 2021
Авиакатастрофа

В Нигерии 21 февраля возле аэропорта столицы Абуджи упал самолет, пишет Vanguard.

На борту самолета находилось восемь человек, все они погибли. Очевидцы утверждают, что пилот отвел самолет от жилых кварталов, он упал в поле и полностью сгорел.

По данным западных СМИ, самолет принадлежал ВВС Нигерии. Он готовился совершить посадку в аэропорту Абуджи.

Как сообщает в Twitter министр авиации Нигерии Хади Сирика, King Air 350, направлявшийся в Минну, потерпел крушение после того, как экипаж подал сигнал об отказе двигателя.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Бразилии частный двухмоторный самолет Baron PTLYG с частью делегации футбольного клуба «Пальмас», выступающего в бразильской серии D, разбился вскоре после взлета. Все, находившиеся на борту, погибли.

Немного ранее потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737−500, следовавший рейсом из Джакарты в Борнео. Он потерял связь с диспетчерами через четыре минуты после взлета. На борту находились 12 членов экипажа и 50 пассажиров, в том числе 10 детей.

330

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
шоу

Слезы Андрея Данилко и обида Насти Каменских: все подробности пятого эфира «Маски»

Сергей Соседов

«Тяжело дышать»: состояние неизлечимо больного Соседова ухудшилось

Лиза Галкина

«Будущий президент России»: «мастерица на все руки» Лиза Галкина удивила самодельными босоножками

марув

«Совсем порнухой несет»: Maruv шокировала поклонников откровенным видео

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер