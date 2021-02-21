27.80 / 27.95 33.53 / 33.79
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Смертельное фото: в Турции мужчина сделал романтическое селфи с беременной женой и столкнул ее с обрыва

14:49 21 февраля 2021
мужчина и женщина

В Турции правоохранители расследуют случай гибели беременной молодой женщины, которая вместе со своим мужем отправился в Долину бабочек в провинции Мугла и не вернулась домой. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что молодые люди забрались на утес, чтобы полюбоваться видами, и решили сделать романтическое селфи.

Женщина сорвалась с 300-метрового утеса и погибла вместе с нерожденным ребенком. Ее муж сам вызвал спасателей, которые и обнаружили бездыханное тело.

Мужчина попытался представить произошедшее как несчастный случай.

В процессе следствия стали всплывать подозрительные подробности. Незадолго до гибели жены муж оформил от ее имени страховку от несчастных случаев на 400 тысяч лир. И после ее смерти попытался получить деньги.

Как выяснилось, пара провела на утесе целых три часа, хотя беременная боялась высоты. По мнению прокурора, мужчина все это время ждал подходящего момента, чтобы он мог столкнуть жену без свидетелей.

Мужчина отрицает обвинения. По его словам, после фотосессии его супруга положила телефон в сумочку, но позже попросила мужа его подать. Когда тот пошел за мобильным, услышал крик жены. Он бросился к краю обрыва, но было уже поздно.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как неверный муж попался на измене из-за селфи.

Фото dailymail.co.uk/

825

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
шоу

Слезы Андрея Данилко и обида Насти Каменских: все подробности пятого эфира «Маски»

Лиза Галкина

«Будущий президент России»: «мастерица на все руки» Лиза Галкина удивила самодельными босоножками

мужчина и женщина

Смертельное фото: в Турции мужчина сделал романтическое селфи с беременной женой и столкнул ее с обрыва

Сергей Соседов

«Тяжело дышать»: состояние неизлечимо больного Соседова ухудшилось

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер