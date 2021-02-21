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Ходит в розовом и выглядит женственно даже в спортивных вещах: дочь Анджелины Джоли Шайло стремительно преображается

13:52 21 февраля 2021
Анджелина Джоли

Дочь известной американской актрисы Анджелины Джоли Шайло в последнее время все чаще надевает розовые вещи, пишет Woman.ru.

Ранее среди поклонников артистки больший шок вызвала новость о том, что их совместная с Брэдом Питтом дочь решила стать мальчиком. С четырех лет Шайло выходила в свет в «мальчиковых» нарядах, и окружающие воспринимали это как детские забавы. А несколько лет назад в прессу просочились слухи о том, что наследница звездной семьи попросила называть ее Джоном.

Но в 2020 году все начало меняться. Сначала папарацци заметили на звездной наследнице укороченные шорты, затем юбку, а потом и вовсе поймали с отросшим хвостиком. И вот теперь Шайло окончательно доказывает, что переходит на «женскую» сторону.

На очередном воскресном шопинге девочка появилась вместе со своей звездной мамой и сестрой Захарой. Шайло предпочла надеть привычную толстовку и джинсы с разрезами. Можно было подумать, что дочери полностью гармонируют с Анджелиной в черных тотал-луках, но внимание папарацци привлекли не синие джинсы Захары, выбивающие из общего ансамбля, а розовые кеды, в которых Шайло отправилась за покупками. Длинные волосы ей пришлось убрать в пучок.

Как писали «ФАКТЫ», ранее дочери Анджелины Джоли Шайло и Вивьен впечатлили поклонников актрисы модельными фигурами.

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