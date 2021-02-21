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Жертвы пережора: чайки в Бахрейне перестали летать из-за обилия объедков

11:30 21 февраля 2021
чайки

В Бахрейне местные чайки перестали летать из-за того, что набрали лишний вес, питаясь выброшенным фастфудом. Об этом пишет Independent.

Издание сообщает, что птицы объедаются махбу (machboos) — местным блюдо из острой курицы и риса, приготовленном в большом количестве масла.

Пернатые настолько привыкли к фастфуду, что перестали добывать себе пропитание в море. Власти призывают принять меры против неправильной утилизации пищи, чтобы сократить объемы выброшенной еды.

По мнению местных властей, толстые чайки, шатающиеся по улицам, портят репутацию респектабельных кварталов.

«Мы видим, как чайки ходят по земле, будто только что вышли с работы и пришли домой на обед. Все, что осталось сделать — налить им кувшин сока и раздать десерты», — заявил глава технического комитета северного муниципального совета Бахрейна Абдулла Аль Кубайси.

Издание отмечает, что шесть лет назад ученые из Ливерпульского университета выяснили, что из-за лишнего веса у птиц могут развиться проблемы со здоровьем.

Напомним, ученые опровергли главный миф о причинах ожирения. По мнению специалистов, риск появления ожирения на 80 процентов зависит от факторов окружающей среды, в том числе, и социальных.

Фото independent.co.uk/

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