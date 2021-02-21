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Дикие нравы: в России мужчина из-за ревности облил свою знакомую спиртом и поджёг

9:57 21 февраля 2021
спички

В Красноярском крае России мужчина поджег свою знакомую на почве ревности. Женщина находится в реанимации. Об этом сообщает прокуратура края.

По информации сайта 125region, инцидент произошел в первой декаде февраля. 58-летний мужчина распивал спиртные напитки в гараже на приусадебном участке со своей знакомой. В какой-то момент между ними возникла ссора на почве ревности, в ходе которой подозреваемый облил подругу спиртом и поджег спичками, а затем покинул место преступления.

Пострадавшую обнаружила хозяйка участка, которая потушила огонь и вызвала скорую помощь. Женщина была доставлена в реанимацию.

Мужчину задержали. За совершенное преступление ему может грозить пожизненное заключение.

Ранее похожее преступление произошло в селе Терновка Запорожской области. Там 25-летний мужчина поджег женщину и скрылся с места преступления. А в Подгорцах под Киевом 72-летний пенсионер поссорился с женой, облился горючим веществом и сам себя поджег.

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