Жуткая трагедия в Москве: мать убила собственных детей и пыталась покончить с собой
В Москве 20 февраля правоохранители задержали местную жительницу по подозрению в убийстве двух детей 2017 и 2009 годов рождения. Об сообщила пресс-секретарь Главного управления Следственного комитета Москвы Юлия Иванова, передает «Интерфакс».
Так, по версии следствия, женщина убила своего трехлетнего сына и одиннадцатилетнюю дочь в квартире одного из жилых домов на северо-востоке Москвы. После этого она «нанесла себе повреждения в области шеи». Подозреваемую госпитализировали.
Отмечается, что следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Они устанавливают обстоятельства происшествия и допрашивают отца и соседей.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в сеть выложили видео, которое 9-летняя Лиза из Читы (Россия) записала в TikTok незадолго до смерти — она рассказала, что к ним в квартиру ломится пьяный сосед. Через 20 минут он и застрелил ребенка.
А в российской Удмуртии мужчина сжег квартиру соседки и убил ее саму из-за просьбы женщины не курить в подъезде.
Фото pixabay.com1287
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