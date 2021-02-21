27.78 / 27.96 33.50 / 33.82
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

У пассажирского Boeing 777 взорвался двигатель на высоте 5 тысяч метров

8:19 21 февраля 2021
Boeing 777 с горящим двигателем

В субботу, 20 февраля, в американском штате Колорадо совершил аварийную посадку пассажирский Boeing 777−200. У лайнера на высоте примерно 5 000 метров взорвался один из двигателей. Самолет авиакомпании United Airlines выполнял полет из Денвера в Гонолулу. На борту находились 231 пассажир и 10 членов экипажа.

Пилотам чудом удалось посадить лайнер без одного двигателя с горящим крылом.

Аварийная посадка была осуществлена спустя 30 минут после вылета из Денвера. Самолет развернули, когда члены экипажа обнаружили, что один из двигателей перегрелся и отказал.

Пассажиры с ужасом наблюдали, как под правым крылом самолета полыхает огонь. К счастью, все обошлось.

Обошлось не только для тех, кто находился на борту, но и для жителей городка Брумфилд, расположенного примерно в 50 километрах от Денвера. В субботу на них с неба посыпались обломки самолета различной величины!

В одном из домов такой кусок металла пробил крышу. Просто невероятно, что никто в Брумфилде не пострадал.

1284

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
шоу

Слезы Андрея Данилко и обида Насти Каменских: все подробности пятого эфира «Маски»

Сергей Соседов

«Тяжело дышать»: состояние неизлечимо больного Соседова ухудшилось

Олег Винник

Почему ушел от блонда? Поклонники устроили Олегу Виннику «допрос с пристрастием»

жена Павлика

Беременная жена Виктора Павлика рассказала о проблемах со здоровьем

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер