У пассажирского Boeing 777 взорвался двигатель на высоте 5 тысяч метров

В субботу, 20 февраля, в американском штате Колорадо совершил аварийную посадку пассажирский Boeing 777−200. У лайнера на высоте примерно 5 000 метров взорвался один из двигателей. Самолет авиакомпании United Airlines выполнял полет из Денвера в Гонолулу. На борту находились 231 пассажир и 10 членов экипажа.

Пилотам чудом удалось посадить лайнер без одного двигателя с горящим крылом.

Аварийная посадка была осуществлена спустя 30 минут после вылета из Денвера. Самолет развернули, когда члены экипажа обнаружили, что один из двигателей перегрелся и отказал.

Пассажиры с ужасом наблюдали, как под правым крылом самолета полыхает огонь. К счастью, все обошлось.

Обошлось не только для тех, кто находился на борту, но и для жителей городка Брумфилд, расположенного примерно в 50 километрах от Денвера. В субботу на них с неба посыпались обломки самолета различной величины!

В одном из домов такой кусок металла пробил крышу. Просто невероятно, что никто в Брумфилде не пострадал.

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