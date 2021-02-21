Стрельба в оружейном магазине в США: три человека погибли, двое ранены

В американском штате Луизиана в результате вооруженного нападения погибли четыре человека. Еще двое получили ранения. Инцидент произошел в оружейном магазине в Новом Орлеане, сообщает Fox News.

На месте инцидента работает полиция. Территория вокруг магазина оцеплена.

По предварительным данным, подозреваемый застрелил двух жертв внутри здания магазина. Его самого застрелили за пределами магазина несколько вооруженных прохожих.

Here at the scene of where JPSO says multiple shootings just took place here at the Jefferson Gun Outlet. At least one dead. We are working to find out details on the situation. Watch @wdsu at 5P. pic.twitter.com/jkLpj55pee — Shay O'Connor (@SOCONNORNEWS) February 20, 2021

Издание отмечает. что президент США Джо Байден призвал американский Конгресс реформировать законы, регулирующие ношение огнестрельного оружия. По его мнению, перед продажей любого огнестрельного оружия следует проверять прошлое покупателя. Кроме того, необходимо запретить автоматическое и полуавтоматическое оружие, а также огромные магазины оружия.

Похожие инциденты есть в других странах, в том числе и в Украине. В начале февраля в Голосеевском районе Киева полицейские задержали злоумышленников, обстрелявших автомобиль на столичном проспекте Степана Бандеры. А в Полтаве водитель свадебного кортежа открыл стрельбу во время поездки молодых.

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