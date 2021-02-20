Повезло с женой: отважная женщина на седьмом месяце беременности отбила мужа у 3-метровой акулы

В американском штате Флорида возле островов на плавающего мужчину напала акула. Молодая пара вместе с родственниками арендовала частную лодку, чтобы поплавать с масками и трубками возле островов, пишет Daily Mail.

Как только мужчина нырнул, в него вцепилась акула. Беременная жена пловца, увидев плавник и кровь, сразу же бросилась вслед за мужем.

Похоже, страх и адреналин придали женщине сил. Ей на седьмом месяце беременности удалось отбить мужа у акулы и затащить его обратно в лодку.

После этого пострадавшего передали в руки врачей.

Парню невероятно повезло, пишет издание. Акула не задела ничего жизненно важного. Мужчина находится в больнице, где идёт на поправку.

Отважная женщина во всем поддерживает мужа.

Специалисты заявили, что, судя по всем данным, на парня напала тупорылая акула, или акула-бык, длиной в три метра. Такое редко случается возле Флорида-Кис, потому что спокойная вода без волн не так популярна у отдыхающих, отсюда и их малое количество.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как домашний кот, проживавший в семье австралийцев в штате Квинсленд, погиб, геройски защищая двух маленьких детей своих хозяев от одной из самых опасных змей в мире.

330

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter