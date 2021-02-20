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Мир

Мог мстить отвергнутый любовник: в РФ актрису пытались взорвать гранатой

18:00 20 февраля 2021
Виктория Вяткина

В Санкт-Петербурге была совершена попытка покушения на актрису петербургского Театра музыкальной комедии Викторию Вяткину. Женщину пытались взорвать страйкбольной гранатой, пишет «ЭГ».

Для этого боеприпас примотали клейкой лентой на дверь квартиры артистки. Знаменитость обнаружила «подарок» и вызвала полицию.

При попытке обезвреживания граната сдетонировала, облив силовиков краской.

После просмотра записей с камер видеонаблюдения копы вышли на двух подозреваемых, которых задержали по горячим следам. Это молодые люди в возрасте 21 и 24 лет. Они отпущены под подписку о невыезде.

Среди возможных версий рассматривается месть отвергнутого возлюбленного.

Из соцсетей копы выяснили, что несколько месяцев назад актриса пережила тяжелое расставание с молодым человеком. А соседи рассказали, что у нее всегда было много влиятельных поклонников, которые буквально заваливали ее цветами и дорогими подарками. Возможно, один из них не смог смириться с отказом и решил припугнуть Вяткину.

Напомним, ранее о домашнем насилии и угрозах ее убить и расчленить тело рассказала американская актриса Кристина Риччи.
Фото eg.ru/

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