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Сразу не узнали: располневшая Алина Кабаева удивила «сочными бедрами» в узких брюках

17:23 20 февраля 2021
Кабаева

На днях в сети появилось архивное фото с Алиной Кабаевой, которую СМИ называют любовницей Владимира Путина. Снимок произвел фурор: бывшая спортсменка в блестящем шелковом костюме, обычно радующая стройностью, на нем выглядит «немного располневшей».

В кадре знаменитость танцует. Она распустила длинные волосы, а блеск шелкового костюма буквально слепил первые ряды.

Фото, которое разместил Telegram-канал «Московская сторожевая», было сделано в далеком 2006 году в самом центре Великобритании — на Трафальгарской площади. Рядом с Кабаевой Андрей Малахов.

Позже появилось еще одно фото, на котором, судя по комментариям, не все узнали прославленную спортсменку, пишет ЭГ.

На фото Алина запечатлена в черном платье и эффектных розовых туфлях. Причем снимок сделан в таком ракурсе, что складывается впечатление, будто у Кабаевой округлился живот и есть второй подбородок. Именно это и обсудил народ в комментариях.

«Что это Алина располнела?», «Ничего удивительного, спорт бросила, вот и набрала», «Даже с лишним весом Алина само очарование», «Алина красотка, пусть и со вторым подбородком!», «Да просто фотки неудачные, с кем не бывает», «А мне ее розовые туфли понравились», — высказались пользователи интернета.

Напомним, недавно известная российская гимнастка Яна Батыршина опубликовала в сети редкие снимки Кабаевой, с которой вместе тренировалась у Ирины Винер.

Фото eg.ru/

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