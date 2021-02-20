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Мир

Не готовы слышать правду: в РФ потребовали «убрать из эфира» украинскую журналистку

16:01 20 февраля 2021
Соколовская

На российском телевидении стараются показать зрителю картинку, когда гости различных политических программ высказывают мнение, созвучное с официальными взглядами российской власти.

В передачах, где говорят об Украине, как правило, участвуют так называемые украинские эксперты, которые не могут или не хотят открыто донести позицию своей страны. Этих людей используют в качестве «мальчиков для битья», их слабые попытки что-то ответить или привести какие -либо вразумительные аргументы наталкиваются на резкую критику и шквал очередных затертых лозунгов и страшилок.

Но когда на съемочной площадке появляются люди, открыто выражающие проукраинские взгляды, это расценивается как попытка «поливать грязью Россию и ее руководство». Об этом пишет Actual news, ссылаясь на соцсети, якобы возмущенные высказываниями украинской журналистки Янины Соколовской.

«Как правило, при обсуждении вопросов, касающихся ситуации в Украине, они представляют точку зрения киевского руководства», — пишет издание.

Поведение Соколовской, которая высказала в эфире росТВ проукраинскую позицию, назвали эпатажным. Якобы ее поведение вызывает негативную реакцию у российских телезрителей, и они призывают авторов передач не приглашать ее в эфиры.

Так как в Украине не транслируются передачи российских телеканалов, можно только догадываться, чем вызвано раздражение российской аудитории. Но можно предположить, что «точка зрения киевского руководства» — это попытка говорить с россиянами о реальном положении вещей в отношениях между нашими странами, к чему они совершенно не готовы.

Между тем, кремлевское руководство нередко поправляет и преданных путинских глашатаев, которые позволяют себе слишком недипломатичные высказывания.

Фото ua-rating.com/

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