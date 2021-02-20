Королева растрогана: принцесса Евгения объявила имя своего первенца

Принцесса Йоркская Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк объявили имя своего первенца и опубликовали в Instagram новые фото с малышом. Мальчика, который родился 9 февраля, назвали Август Филипп Хок. Он будет носить фамилию своего отца.

Август — девятый правнук Елизаветы II и принца Филиппа. Королева растрогана тем, что Евгения решила дать ребенку второе имя в честь своего дедушки, который сейчас находится в больнице.

Титула ребенку, сыну простолюдина, не полагается, хотя он и занимает в настоящее время 11-е место в очереди на престол. Впрочем, это продлится недолго. Вскоре он будет отодвинут на 12-е место — после того, как родится второй ребенок принца Гарри и Меган Маркл. Хотя герцог и герцогиня Сассекские и объявили, что больше не вернутся в королевскую семью, Гарри, как принц крови, все еще занимает шестое место в линии престолонаследия. Его полуторагодовалый сын Арчи находится на седьмом. А будущий ребенок супругов, который появится на свет в этом году, займет восьмое место (вне зависимости от того, будет ли это мальчик или девочка), оттеснив отца Евгении, принца Эндрю, на девятое.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Беременную Меган Маркл обвинили в том, что она уже во второй раз пытается затмить принцессу Евгению.

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