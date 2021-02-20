Проводили в последний путь аплодисментами: в Москве простились с Андреем Мягковым

В Москве попрощались с одним из самых любимых и узнаваемых советских и российских актеров Андреем Мягковым, который скончался в четверг, 18 февраля, на 83-м году жизни.

По предварительным данным, артист умер в результате сердечной недостаточности.

С самого утра люди приходили в МХТ имени Чехова, в котором народный артист РСФСР служил больше 40 лет. Гражданская панихида по Мягкову началась в 10:00.

Отпевание актера состоится в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке, а похороны — на Троекуровском кладбище.

В эти минуты гроб с телом вынесли из здания театра.

Андрей Мягков блестяще сыграл десятки театральных ролей, но настоящую славу принесли легендарные картины Эльдара Рязанова. «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж» — персонажи Мягкова, несмотря на свои недостатки, вызывали симпатию у зрителя, были близки и понятны.

А в полной мере актерское дарование раскрылось в «Братьях Карамазовых» и «Днях Турбиных».

Но коллеги ценили Андрея Мягкова не только за талант, но и за интеллигентность, тактичность и неизменную требовательность к самому себе. А в 2014 году Мягков не поддержал аннексию Крыма.



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