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В Москве оппозиционера Навального доставили в суд

9:44 20 февраля 2021
Алексей Навальный в суде

Российского оппозиционера, учредителя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального доставили из СИЗО «Матросская тишина» в Бабушкинский районный суд, где в субботу, 20 февраля, состоятся сразу два заседания по его делам.

Навальный в суде

Как сообщает ТАСС, автозак с Навальным сопровождали автомобили патрульных.

В суд прибыли иностранные дипломаты, а на заседания по Навальному аккредитованы 18 зарубежных СМИ.

В настоящее время в суде уже началось заседание, на котором судьи Мосгорсуда рассмотрят жалобы Навального и его защиты на решение Симоновского суда столицы, который заменил ему условное наказание на реальный срок в 2 года и восемь месяцев лишения свободы по делу «Ив Роше».

Как сообщает РИА Новости, защита Навального просит суд исполнить решение ЕСПЧ, потребовавшего его освобождения.

В 14:00 в этом же здании суда состоится заседание по делу о «клевете» Навального в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Фото и видео Telegram-каналов LIFE SHOT и РИА Новости, а также Настоящее время

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