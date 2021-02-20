В Москве оппозиционера Навального доставили в суд
Российского оппозиционера, учредителя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального доставили из СИЗО «Матросская тишина» в Бабушкинский районный суд, где в субботу, 20 февраля, состоятся сразу два заседания по его делам.
Как сообщает ТАСС, автозак с Навальным сопровождали автомобили патрульных.
В суд прибыли иностранные дипломаты, а на заседания по Навальному аккредитованы 18 зарубежных СМИ.
В настоящее время в суде уже началось заседание, на котором судьи Мосгорсуда рассмотрят жалобы Навального и его защиты на решение Симоновского суда столицы, который заменил ему условное наказание на реальный срок в 2 года и восемь месяцев лишения свободы по делу «Ив Роше».
Как сообщает РИА Новости, защита Навального просит суд исполнить решение ЕСПЧ, потребовавшего его освобождения.
В 14:00 в этом же здании суда состоится заседание по делу о «клевете» Навального в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Фото и видео Telegram-каналов LIFE SHOT и РИА Новости, а также Настоящее время115
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