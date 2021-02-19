Меган Маркл и принц Гарри официально заявили, что не вернутся в королевскую семью

Принц Гарри и Меган Маркл, которые готовятся дать откровенное интервью американской телеведущей Опре Уинфри, официально заявили, что не вернутся к исполнению обязанностей членов королевской семьи. Такое заявление сделал Букингемский дворец, а вслед за ним и пресс-секретарь герцога и герцогини Сассекских.

«Герцог и герцогиня Сассекские подтвердили Ее Величеству королеве, что не вернутся в качестве работающих членов королевской семьи. После разговоров с герцогом королева подтвердила, что, отойдя от работы в королевской семье, невозможно продолжать выполнять обязанности, связанные с общественной службой. Почетные воинские звания и королевские патронаты герцога и герцогини, таким образом, будут возвращены Ее Величеству перед перераспределением между действующими членами королевской семьи. Хотя все опечалены этим решением, герцог и герцогиня остаются очень любимыми членами семьи», — говорится в заявлении Букингемского дворца.

При этом Сассексы «остаются верными своему долгу и служению Великобритании и предлагают свою постоянную поддержку организациям, которые они представляют, независимо от их официальной роли», — говорится в отдельном заявлении Меган и Гарри.

Год назад Гарри и Меган, добившиеся самостоятельной жизни, заключили договор со дворцом, что по истечении 12 месяцев, условия их выхода из состава королевской семьи могут быть пересмотрены. На это время за ними условно были сохранены некоторые королевские патронаты. А Гарри был временно лишен почетных военных званий, которые у него теперь отберут навсегда.

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Фото YouTube

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