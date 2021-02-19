В Чехии обязали людей носить сразу две маски

В Чехии власти, дабы замедлить распространения коронавирусной инфекции, обязали граждан носить респираторы или две хирургические маски одновременно.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на iDNES, респиратор или две маски, надетые друг на друга, люди должны носить при посещении больниц и магазинов, а также в общественном транспорте.

«В последние несколько дней в Чешской Республике произошло дальнейшее ухудшение ситуации», — пояснил новое требование чешский министр здравоохранения Ян Блатни. Он добавил, что усиленные меры безопасности необходимы в общедоступных местах с большим скоплением людей.

Напомним, что в Еврокомиссии анонсировали намерение предоставить Украине 117 тыс. доз вакцины Pfizer в феврале и до 3,7 млн доз AstraZeneca в первой половине года.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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