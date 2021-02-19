Австралия и Канада объявили войну Facebook и Google: кто побеждает

В четверг, 18 февраля, пользователи Facebook в Австралии обнаружили, что больше не могут узнать, зайдя на свои странички, новости, опубликованные в официальных СМИ. А пользователи соцсети, живущие за пределами Австралии, лишились возможности просматривать материалы австралийских масс-медиа.

Неприятный сюрприз стал результатом войны, разгоревшейся между правительством Австралии и Facebook. Причем в нее втянуты и другие интернет-гиганты, в частности Google.

Facebook лишила своих австралийских пользователей возможности делиться новостями, опубликованными в СМИ из-за законопроекта, который в настоящее время рассматривает парламент Австралии. Документ разработан правительством. Его суть заключается в том, что Канберра хочет обязать интернет-платформы платить традиционным СМИ за их контент.

Объяснение очень простое. Правительство Австралии считает, что Facebook и Google, а также подобные им интернет-гиганты являются лишь технологическими компаниями. Они сами не производят новости как продукт, а лишь ретранслируют их. А страдают от этого традиционные СМИ, которые лишаются большей части доходов. На сегодняшний день из каждых 100 австралийских долларов, которые расходуются на рекламу в интернете, 81 доллар получают Google и Facebook! А зарабатывают они эти деньги на чужом контенте.

Поэтому правительство Австралии предлагает интернет-гигантам платить издательским домам. Иными словами, будет справедливо, если Google и Facebook станут делиться доходами от рекламы с традиционными СМИ.

Палата представителей (нижняя палата парламента Австралии) уже одобрила законопроект. Теперь дело за Сенатом — верхней палатой. Вот интернет-гиганты и всполошились.

Сначала Google пригрозил заблокировать доступ к своему поисковику на территории Австралии, если такой закон будет принят. Однако буквально за последние пару дней компания резко сменила тактику и подписала договоры о выплатах за контент трех крупнейших австралийских СМИ. Google также согласился платить медиа-корпорации Руперта Мердока News Corp за использование материалов ее сайтов. И теперь Google News размещает их контент на платной основе. Конкретные суммы этих соглашений не раскрываются.

Facebook решил воевать. В среду, 17 февраля, компания сделала официальное заявление. «Предложенный закон не признает природу отношений нашей платформы с издателями. Facebook не ворует новостной контент, как утверждается. Это издатели решают распространять свои статьи в Facebook», — подчеркивается в нем.

Руководитель австралийского подразделения соцсети Уильям Истон заявил, что новый закон «накажет Facebook за контент, который он не использует, и о котором не просил». Истон утверждает, что его компания в прошлом году помогла местным СМИ заработать 407 миллионов австралийских долларов (316 миллионов долларов США), при этом сама получила «минимальную прибыль» от размещения новостей.

В результате Facebook сделала недоступным новости СМИ для австралийских пользователей. Представители соцсети действовали столь рьяно, что под ограничения подпал даже ряд сайтов госучреждений Австралии! В частности, это несколько медицинских ведомств, публиковавших на своих страницах данные об ограничениях в связи с пандемией COVID-19, метеорологическая служба в районе крупного паводка и пожарное ведомство в регионе, где в данный момент сохраняется высокая степень угрозы лесных пожаров.

Главный казначей Австралии (министр финансов) Джош Фрайденберг возмутился действиями Facebook. Он назвал их «нецелесообразными, неуклюжими и наносящими урон репутации соцсети». Министр здравоохранения Австралии Грег Хант сообщил, что решение Facebook повергло его в состояние «глубокого шока». Хант не ожидал, что ограничения затронут медицинские учреждения. В период пандемии это можно рассматривать как преступление.

Facebook принес свои извинения и сообщил, что сайты госучреждений и ведомств оказались в «черном» списке по ошибке. Но в отношении СМИ руководство соцсети ничего менять на собирается. Условие остается прежним — законопроект не должен быть принят.

Правительство Австралии в ответ подчеркнуло, что своими действиями Facebook лишний раз демонстрирует «огромную рыночную мощь таких социально-цифровых гигантов».

Фриденберг напомнил, что регулярно Facebook пользуются примерно 17 миллионов австралийцев. У крупных австралийских СМИ — телекомпания ABC, газет Sydney Morning Herald и The Australian — есть миллионы фолловеров. Запрет будет иметь «огромные негативные последствия для местных общин». Но правительство не намерено сдаваться. Законопроект будет вынесен на голосование в Сенате.

Австралию в войне с Facebook 18 февраля поддержала Канада. Министр культуры Канады Стивен Гильбо заявил, что Оттава примет в отношении соцсети такие же меры, как и Канберра. «Канада не позволит Facebook поставить себя на колени!» — подчеркнул Гильбо.

Канадского министра поблагодарил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Он отметил, что его правительство получило полную поддержку в данном вопроса от глав государств и правительств Канады, Великобритании, Франции и Индии. «Во всем мире большой интерес к тому, что делает сейчас Австралия. Поэтому мы в наших планах непоколебимы», — сказал Моррисон.

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