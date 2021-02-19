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Невеста сбежала со свадьбы, и жениха тут же женили на ее 15-летней сестре — в дело вмешалась полиция

13:06 19 февраля 2021
Руки индийских жениха и невесты

В одной из деревень индийского штата Одиша случился скандал. Как сообщает New Indian Express, невеста прямо в свадебном наряде и украшениях сбежала со своим возлюбленным в день церемонии, когда свадебная процессия во главе с выбранным семьей девушки женихом была уже в 50 метрах от ее дома.

Чтобы спасти родовую честь, исправить ситуацию и задобрить разгневанного униженного 26-летнего жениха, отец невесты немедленно предложил ему в жены свою младшую дочь — 15-летнюю школьницу. Так что свадьбу отменять не пришлось — произошла лишь замена невесты. После этого молодожены отправились в дом мужа.

Однако в дело вмешалась полиция. Девочку, которая готовится к экзаменам в школе, забрали у супруга и вернули в отчий дом. Родственники жениха и невесты утверждают, что не знали о том, что брак с несовершеннолетней является незаконным. Молодой человек согласился подождать с началом семейной жизни до тех пор, пока супруге не исполнится 18 лет. Юной невесте жених ее старшей сестры, судя по всему, приглянулся, поэтому против брака она не возражает.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Индии жених сбежал со свадьбы, но невеста не растерялась и тут же вышла замуж за одного из гостей.

Фото pixabay

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