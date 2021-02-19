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Мир

Начался суд над террористом, который рассказал о планах отравить семилетнего принца Джорджа мороженым

12:56 19 февраля 2021
Принц Джордж

В Лондоне начался суд над 27-летним Сахайбом Абу, который был арестован в июле прошлого года по обвинению в подготовке теракта. Он уже приобрел для этой цели меч с 46-метровым лезвием, военный жилет и балаклавы.

Сахайб Абу

Кроме того, как сообщает Sky News, Абу рассказал о планах отравить правнука королевы Британии Елизаветы II — семилетнего британского принца Джорджа, занимающего третье место в очереди на трон после своего деда принца Чарльза и отца принца Уильяма. Вместе с мальчиком хотели отравить и его мать Кейт Миддлтон, герцогиню Кембриджскую, а также, возможно, других членов королевской семьи.

Сахайб проговорился об этом работавшему под прикрытием полицейскому. По его словам, человек, который в настоящее время уже отбывает длительный тюремный срок, собирался подложить отравленное мороженое в холодильник супермаркета Sainsbury's, в котором иногда делает закупки Кейт — в надежде, что оно попадет к ней в руки.

Речь может идти о пропагандисте «Исламского государства» Хусейне Рашида, который в свое время размещал в сети призывы убить принца Джорджа. В 2018-м году его приговорили к 25-ти годам заключения за подготовку терактов.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Жестоко и несправедливо»: семилетнего принца Джорджа изобразили избалованным хамом.

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